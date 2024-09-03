Замкомандующего Ленинградским военным округом доставили в московский суд

В 235-й гарнизонный военный суд в Москве доставили заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Об этом сообщает РИА Новости.

2 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Муминджанова в Воронеже. Позже замкомандующего Ленинградским военным округом этапировали в Москву.

В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

При расследовании обстоятельств случившегося Следственный комитет также выяснил, что Муминджанову и его родственникам принадлежит недвижимость в Москве и Воронеже общей стоимостью свыше 120 млн рублей.

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