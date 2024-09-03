Польша построит фабрику боеприпасов для обеспечения ЕС и Украины

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал строительство фабрики боеприпасов для обеспечения Европейского союза и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фабрика боеприпасов — это то, что нам очень нужно. И не только нам. Она нужна сегодня всему Североатлантическому союзу», — сказал Дуда.

Он напомнил о нехватке снарядов, которую «выявила война». Президент Польши обратил внимание, что НАТО требуются «миллионы» ракет, поэтому их «надо произвести».

Впервые о строительстве предприятия оборонной промышленности заговорили в январе 2023 года. Занимавший в то время должность председателя комитета по обороне Тобиас Эллвуд предложил построить в Польше «крупный оружейный завод», чтобы помочь Украине одержать верх в конфликте с Россией.

Накануне в Североатлантическом альянсе предупредили, что если участники НАТО будут сбивать российские ракеты над Украиной, это может привести к последствиям для всего блока.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Польши о перехвате российских ракет над Украиной.