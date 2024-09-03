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Парламент Румынии одобрил законопроект о передаче ЗРК Patriot Украине

Agerpress: парламент Румынии одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

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Global Look Press

Депутаты парламента Румынии одобрили большинством голосов законопроект о передаче Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом сообщило агентство Agerpress.

В документе отметили, что передача вооружений Украине «укрепит партнерские отношения» Румынии и США. В проект также подчеркнули, что правительство восстановит обороноспособность страны благодаря закупке аналогичной системы с финансированием «из внешних безвозмездных источников». Для передачи ЗРК ВСУ потребуется $60 млн.

Депутат оппозиционного Альянса за объединение румын Мирча Келару раскритиковал такое решение. По его мнению, недопустимо, чтобы «государство с катастрофическим бюджетным дефицитом» делало такой подарок и затем обещало восстановить обороноспособность «из неопределенных источников».

Румыния приняла решение передать один ЗРК Patriot Украине еще в конце июня. А в начале сентября правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине этой установки.

Ранее в Румынии призвали НАТО обезопасить страну от России.

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