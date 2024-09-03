Военный эксперт назвал преимущества российской ракеты «Гром-Э1»

Гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов Вооруженных сил России. Среди его преимуществ — габариты и хорошая аэродинамика. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный эксперт Максим Климов.

«Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей», — отметил Климов.

Он также уточнил, что средства поражения «Гром» имеют две модификации: управляемая крылатая ракета «Гром-Э1» и управляемый крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2». Их отличия, по его словам, в том, что на первом установлен ракетный двигатель, а на втором размещена дополнительная осколочно-фугасная часть.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Россия впервые применила «Гром-Э1».

По данным издания «Страна.ua», об ударе этой ракетой по Харькову некоторые СМИ сообщили в мае текущего года. Помимо этого, журналисты пишут, что Россия использует «Гром-Э1» уже как минимум год.

Согласно данным Рособоронэкспорта, «Гром-Э1» является универсальной управляемой ракетой, которая наводится по спутнику. Она используется для поражения легкоуязвимых наземных целей с известными координатами, а также надводных целей в прибрежной полосе.

Ранее стало известно о применении в зоне СВО морского бомбомета РБУ-6000.