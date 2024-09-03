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В силовых структурах заявили о взятии ВСУ в Угледаре в полукольцо

ТАСС: российские солдаты взяли в полукольцо формирования ВСУ в Угледаре

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские военнослужащие в городе Угледаре, который находится в Донецкой народной республике (ДНР), оказались в полукольце. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные силовые структуры.

По словам источника агентства, сейчас у Вооруженных сил РФ есть возможность простреливать населенный пункт с разных направлений.

«Вокруг противника в Угледаре оперативная обстановка сложилась таким образом, что они [украинские бойцы] сейчас находятся в полукольце», — сказал он.

При этом в публикации подчеркивается, что российские солдаты постепенно сжимают кольцо вокруг города.

3 сентября военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что взятие села Новоукраинка в ДНР станет важным шагом для ВС РФ. Как он отметил, после этого у военнослужащих страны появится возможность нанести удар по оборонительным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.

В настоящее время российские бойцы продвигаются к Новоукраинке сразу с нескольких направлений, уточнил журналист. На юго-востоке они наступают через населенный пункт Водяное, на востоке — от населенного пункта Константиновки, а на юге и юго-западе — от населенного пункта Перечистовки.

Ранее ВС РФ «перерезали» два ключевых пути снабжения украинских формирований в районе Угледара.

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