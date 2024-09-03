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В Минобороны РФ рассказали об обучении сотен монгольских военных

Замминистра обороны Фомин: Россия обучила 340 монгольских военных

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Илья Питалев/РИА Новости

Россия обучила уже 340 монгольских солдат в рамках военно-технического сотрудничества с Монголией, которое также предполагает поставки оружия Улан-Батору. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Фомин, пишет РИА Новости.

«Взаимодействуем по военно-технической линии. И по военной в том числе. Обучаем. У нас в этом году обучили уже порядка свыше 340 человек», — сказал Фомин.

Он отметил, что обучение монгольских военнослужащих проходит в президентском кадетском училище, которое расположено в Кызыле.

По словам замминистра обороны, главными направлениями сотрудничества РФ и Монголии в оборонной сфере являются поставки российского вооружения и военной техники, а также ее ремонт, обслуживание и модернизация.

Журналисты спросили у Фомина, будет ли Россия учить монгольских пилотов летать на американских истребителях F-16, если эти самолеты станут трофеями российских Вооруженных сил.

Представитель Минобороны ответил, что у РФ лучшая авиация в мире и допустил, что монгольских военных могут обучить уничтожению F-16.

29 августа газета The Wall Street Journal сообщила о крушении первого F-16. В этот же день в генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили данную информацию. По данным командования, американские истребители применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск.

Ранее российски посол заявил о провале США в обучении украинцев управлению F-16.

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