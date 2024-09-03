Военный эксперт: ВС России применили в Донбассе новую тактику

Стремительное продвижение российских военных в ДНР – это цена, которую Украина платит за нападение на Курскую область, считает военный эксперт Алексей Живов. Во время наступления ВС России применили новую тактику полной информационной стерильности, действуют они при этом «нетипично», заявил он в беседе с 360.ru.

По мнению Жирова, нападение ВСУ на Курск стало частью плана, разработанного после того, как США приказали Украине сменить стратегию с оборонительной на наступательную.

«Они очень увлеклись этим, по большому счету, очень незначительным успехом. И ослабили свое внимание на других фронтах, — пояснил эксперт. — В свою очередь Министерство обороны собрало мощнейший штурмовой кулак, который действует весьма нетипично».

Он отметил, что сегодня ни одна из сторон не сообщает о применении беспилотников, нет никакой медийной информации о наступлении российских войск. Все это говорит о соблюдении полной информационной стерильности во время наступления. Жиров назвал это «новым признаком», ранее неизвестным.

Операция на Донбассе, по мнению военного эксперта, готовилась давно, предусмотрены заранее военные и другие факторы. Украине мешают развернуть «гибкую оборону», которая до этого долго сдерживала наступление, в результате тактика ВСУ дала сбой, что дало возможность российским военным выйти на оперативно-тактический простор, пояснил он.

Прогнозируя развитие ситуации в зоне СВО в ближайшее время, Жиров отметил, что после взятия Покровска российская армия сможет пойти как на север в сторону Торецка, так и на юг. У ВСУ в ближайшее время ожидается обвал фронта, после чего украинские военные начнут уходить в сторону Запорожья и Днепра, заключил эксперт.

Напомним, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко связал стремительное продвижение российских военных в ДНР с операцией ВСУ в Курской области, где они понесли большие потери. По его мнению, там ВСУ сожгли свои резервы и лучшие силы.

Ранее немецкий журналист заявил, что продвижение российской армии угрожает ВСУ в Угледаре.