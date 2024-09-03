В Полтавской области заявили о двух взрывах

В Полтавской области в центральной части Украины раздалось два взрыва. Об этом сообщило издание «Общественное».

Корреспонденты не уточнили, где именно случились взрывы. Также нет информации, какие повреждения фиксировали на местах инцидентов.

Накануне глава областной администрации Филипп Пронин заявлял, что производственное здание промышленного предприятия получило повреждения в регионе.

2 сентября глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в регионе после взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове зафиксировали минимум десять взрывов.