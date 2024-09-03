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Военкор назвал «ключ от Угледара»

Военкор Котенок: село Новоукраинка станет ключевым для контроля над Угледаром

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РИА Новости

Село Новоукраинка станет стратегически важным пунктом для Вооруженных сил России, так как его захват позволит нанести удар по оборонительным позициям украинской армии в Угледаре. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его информации, наступление на село осуществляется с нескольких направлений: с юго-востока — через Водяное; с юга и юго-запада — от Пречистовки; и с востока — от Константиновки в сторону Катериновки и Елизаветовки.

Котенок также отметил, что украинские силы усиливают свои позиции в Новоукраинке. Он добавил, что командование ВСУ ранее готовило село к возможной сдаче Угледара, а после успешных операций российских войск в этом районе были построены новые укрепления.

Также он сообщал о начале вывода украинских подразделений из узла в районе Угледара и Галицыновки в Донецкой народной республике.

Похожего мнения придерживается и немецкий журналист Юлиан Репке. Он заявил, что продвижение российских войск в окрестностях Угледара является серьезной угрозой для обороны города Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее российские военные взяли под контроль Скучное в ДНР.

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Операция на Украине
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