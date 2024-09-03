Поставляемое Украине немецкое оружие становится полностью собственностью Киева в момент передачи, и на его использование для ударов по целям на территории России нет никаких ограничений. Об этом в интервью газете «Известия» сообщили в посольстве Германии, уточнив позицию Берлина по этому вопросу.

В Германии считают, что это оправдано «неотъемлемым правом Украины на самооборону в соответствии с международным правом».

«Применение военной силы при осуществлении права на самооборону не ограничивается территорией страны, подвергшейся нападению», — добавили в немецком дипломатическом представительстве.

В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять немецкое оружие для атак на Россию. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что Киев «может использовать поставленное оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами».

В июле Шольц заявил, что Германия дала разрешение Украине применять поставленное Берлином оружие для ударов по территории России, чтобы затруднить атаки на Харьков.

Ранее власти Германии из-за Украины обвинили в нарушении мирного договора 1990 года.