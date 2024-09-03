Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили целое подразделение своих солдат в селе Кортнево Курской области. Об этом сообщил пленный командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона старший лейтенант Антон Фурдоленко в беседе с РИА Новости.

Взвод, которым командовал Фурдоленко, получил задание занять лесополосу, но она уже была занята военнослужащими 225-й бригады ВСУ. В результате их перевезли на бронемашине для ротации бойцов в Коренево.

«Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать», — рассказал военнопленный.

На третий день в село вошли российские подразделения. Украинский взвод оказался в окружении и в итоге сдался в плен после переговоров.

До этого сообщалось, что в ходе боестолкновения в селе Борки российскими морпехами в плен был взят украинский военнослужащий Кирилл Комаров из роты «Шквал». Она была создана исключительно из бывших заключенных в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

По словам командира батальона морских пехотинцев, рядом с экс-заключенными нет командиров, поэтому те занимают оборону самостоятельно. Они занимаются мародерством, в стрелковый бой с российскими военными не вступают и бегут после огневого поражения.

Ранее в Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ.