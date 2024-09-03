Движение «Ансар Аллах» взяло ответственность за атаку на судно в Красном море

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение в Красном море на судно Blue Lagoon I. Об этом, ссылаясь на представителя хуситов Яхью Сари, сообщил панарабский телеканал Al Mayadeen.

По словам Сари, судно было атаковано несколькими ракетами и беспилотными летательными аппаратами, зафиксировано прямое попадание. Представитель хуситов предупредил, что суда любых компаний, которые ведут дела с Израилем, будут атакованы независимо от их пункта назначения.

По имеющейся информации, судно Blue Lagoon I продолжает следовать в порт назначения, пострадавших в результате атаки нет.

Утром 2 сентября Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке хуситов на коммерческое судно в Красном море в 58 км от порта Ходейда.

26 августа инцидент произошел в 61 морской миле к юго-востоку от йеменской Мохи.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.