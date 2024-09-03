Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправился в Энергодар для посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

Гросси уточнил, что целью его визита является «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна на данный момент не может вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем.

31 августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник заявил, что Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным и склоняя к совершению терактов. Он утверждает, что Киев вычисляет родственников тех, кто работает на АЭС, чтобы оказать на них давление или провоцировать на то, чтобы они совершили теракт, передали какую-то информацию в интересах Украины.

29 августа Гросси в преддверии своей поездки на ЗАЭС призвал «любой ценой» не допустить ядерную аварию.

Ранее Гросси назвал преувеличением сравнение Чернобыльской и Курской АЭС.