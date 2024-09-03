На Украине проверят главу штаба Сил беспилотных систем ВСУ на связи с РФ

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует организовать проверку начальника штаба командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Гладкого. Об этом изданию «Общественное» сообщила депутат комитета Соломия Бобровская.

По ее словам, причиной для проверки послужили сообщения о возможной связи семьи начальника штаба с Россией. Для выяснения всех обстоятельств комитет Рады намерен обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ).

Бобровская обратила внимание на слухи о российском паспорте у жены Гладкого. Также появилась информация, что дочь начштаба выступала на спортивных соревнованиях под флагом РФ, отметила депутат.

«У меня был вопрос, была ли предоставлена справка с проверкой СБУ для подписавших назначение [Гладкого]. Никакого ответа ни на один вопрос мы не получили», — сказала Бобровская.

До этого СБУ задержала в Хмельницкой области местного депутата и двух ее детей по подозрению в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Украина вышла из соглашения с РФ по секретной связи.