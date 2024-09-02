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Украинские войска обстреляли школу в Горловке

Мэр Приходько: украинские войска обстреляли школу в Горловке

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Reuters

Украинские войска обстреляли школу в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела со стороны украинских террористов в центре Горловки повреждена школа», — написал глава населенного пункта.

До этого Приходько сообщал, что при обстрелах города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был также поврежден многоквартирный дом.

1 сентября украинские военные обстреляли автомобиль, в салоне которого находились женщины и дети, в Курской области. По информации РИА Новости, граждане пытались эвакуироваться из села Новоивановка в Суджанском районе. Как рассказала женщина в ходе беседы с военным следователем, во время атаки на Курскую область бойцы ВСУ повредили ее дом.

Ранее ВСУ атаковали Горнальский мужской монастырь в Курской области.

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