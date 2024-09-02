На Украине заявили о первом применении РФ гибрида ракеты и управляемой авиабомбы

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что Россия впервые применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1».

«Во время вечерних обстрелов 31 августа, враг впервые за время войны применял по Харькову такое нетипичное оружие, как «Гром-Э1» — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — написал он.

Других подтверждений этой информации нет.

По данным издания «Страна.ua», об ударе этой ракетой по Харькову некоторые СМИ сообщили в мае текущего года. Помимо этого, журналисты пишут, что Россия использует «Гром-Э1» уже как минимум год.

Согласно данным Рособоронэкспорта, «Гром-Э1» является универсальной управляемой ракетой, которая наводится по спутнику. Она используется для поражения наземных легкоуязвимых наземных целей с известными координатами, а также надводных целей в прибрежной полосе.

До этого сообщалось, что ракетами «Гром-Э1» планируется оснастить военный самолет 5-го поколения Checkmate.

Ранее была названа главная проблема для техники ВСУ осенью.