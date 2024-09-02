Военнослужащий из ЛНР с позывным «Йети» месяц выживал в поле под Клещеевкой. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя 1307-го мотострелкового полка ВС РФ.

Отмечается, что российские военные наткнулись на 51-летнего солдата во время прочесывания территории в начале августа. Потерявшийся солдат является членом отряда командира с позывным «Шустрый» спецназа «Ахмат». Во время боестолкновения он отбился от своих, остался без обуви, провизии и связи. Уточняется, что «Йети» фактически остался без еды и пил дождевую воду.

Он попросил солдат ВС РФ оставить его, так как за ним охотился украинский беспилотник, но российские военные помогли ему эвакуироваться. Сейчас с «Йети» все в порядке.

В июне основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина сообщила, что боец Вооруженных сил Российской Федерации полтора месяца жил в оставленной ВСУ позиции. По ее словам, ВСУ обстреляли группу бойцов российской армии. Выжить удалось лишь одному. Он получил ранение ног, но смог доползти до оставленного противником блиндажа и ждал там до тех пор, пока этот участок не перейдет под контроль ВС РФ.

Левитина рассказала, что российский боец выживал самостоятельно 45 дней. По ее словам, он ел сухую лапшу из своих запасов и пил воду из лужи. Он был сильно истощен, когда его эвакуировали.

Ранее ветеран СВО женился на девушке, которая ухаживала за ним в госпитале.