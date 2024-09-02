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Экс-замглавы Минобороны Попов не стал оспаривать свой арест

ТАСС: бывший замминистра обороны Попов решил не оспаривать свой арест

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-замглавы Минобороны РФ, которого заключили под стражу по делу о мошенничестве, решил не оспаривать свой арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Игоря Дюкина.

«Я обсудил этот вопрос с Поповым, он решил не подавать апелляцию. Поэтому, в соответствии с позицией моего подзащитного, я не стану обжаловать это решение», — объяснил защитник, уточнив, что обвинение военному пока не предъявили.

29 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Попова по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот», который расположен в Московской области.

По данным следствия, при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

В настоящее время подозреваемый находится в зоне безопасного содержания столичного следственного изолятора №2 — «Бутырка».

Ранее стала известна судьба дорогостоящих машин экс-замглавы Минобороны РФ Попова.

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