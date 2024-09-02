ВСУ покинули позиции у больницы на юге Селидова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены покинуть позиции у здания больницы в южной части Селидова на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Традиционно противник оборудовал позиции в районе больницы и в самом здании. В результате штурмовых действий наших групп ВСУ уцелевшая часть группы противника была вынуждена уйти», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что Украина пытается укрепить наспех выстраиваемую в городе линию обороны. Переброска резервов результатов не принесла, учитывая, что в ходе этой процедуры существенная часть личного состава была уничтожена ударами артиллерии, рассказали агентству.

1 сентября ВC РФ приступили к штурму Угледара, откуда ранее перебросили часть бойцов ВСУ ради обороны Селидово, утверждает Mash. Бои под Угледаром возобновились впервые за два года. По мнению военных экспертов, взятие города важно для перерезания логистических путей ВСУ. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ перерезали два ключевых пути снабжения ВСУ под Угледаром.