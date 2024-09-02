Российские разведчики за неделю уничтожили с помощью FPV-дронов две БМП Bradley

Разведчики Южной группировки российских войск на Донецком направлении в течение недели с помощью FPV-дронов уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) американского производства Bradley. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Военнослужащий разведывательной группы с позывным «Алтай» рассказал, что бойцы ведут наблюдение с беспилотников и корректируют огонь артиллерии, обеспечивая действия штурмовых подразделений.

Кроме того, разведчики активно используют FPV-дроны. Так, за прошедшую неделю бойцы с их помощью уничтожили две БМП «Bradley».

В министерстве обороны отметили, что разведчики регулярно сопровождают штурмовые подразделения, координируют их действия, прикрывают фланги от ударов противника.

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