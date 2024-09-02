Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские разведчики за неделю уничтожили с помощью FPV-дронов две БМП Bradley

Минобороны: разведчики в течение недели уничтожили FPV-дронами две БМП Bradley

close
Global Look Press

Разведчики Южной группировки российских войск на Донецком направлении в течение недели с помощью FPV-дронов уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) американского производства Bradley. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Военнослужащий разведывательной группы с позывным «Алтай» рассказал, что бойцы ведут наблюдение с беспилотников и корректируют огонь артиллерии, обеспечивая действия штурмовых подразделений.

Кроме того, разведчики активно используют FPV-дроны. Так, за прошедшую неделю бойцы с их помощью уничтожили две БМП «Bradley».

В министерстве обороны отметили, что разведчики регулярно сопровождают штурмовые подразделения, координируют их действия, прикрывают фланги от ударов противника.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона украинских войск в районе населенного пункта Чернетчина в Сумской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами