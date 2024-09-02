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Алаудинов рассказал о криках солдат ВСУ после атаки в Курской области

Алаудинов заявил о безуспешной попытке ВСУ захватить позиции в Курской области

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались захватить позиции ВС РФ в Курской области, но их атаку успешно отбили. Об этом заявил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник попытался заскочить на наши позиции, <…> ну, отработали ребята», — отметил он.

По словам Алаудинова, российские бойцы отработали так эффективно, что слышались только «крики и визги» противника. Украинские военные до сих пор не могут эвакуировать всех раненых с поля боя.

До этого стало известно, что ВС РФ уничтожили технику ВСУ и миномет под Курском.

Накануне Алаудинов рассказал, как командир спас 18 своих бойцов в Судже. Также Алаудинов заявил, что российские бойцы нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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