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В ВСУ заявили, что украинские офицеры скрывают большие потери среди солдат

Комбат ВСУ Кузик: украинские офицеры скрывают потери среди личного состава

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские офицеры не раскрывают командованию настоящие данные о потерях среди личного состава, рассказал изданию Hromadske командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Кузик.

«Они боятся говорить правду, они не умеют говорить правду. Происходит подмена понятий. <...> Когда все плохо, его спрашивают, что он... и оттуда это ужасное словосочетание «ситуация тяжелая, но контролируемая», — сказал Кузик.

По мнению комбата, за подобную ложь к офицерам следует применять высшую меру наказания, так как она маскирует большое количество потерь и реальное положение дел, которое бывает «просто ужасным».

До этого отставной офицер армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что из-за вторжения в Курскую область украинские войска ждет катастрофа по всей линии фронта. Военный отметил, что из-за вторжения боевой дух ВСУ ненадолго вырос, однако «наступление выдохлось» и в ходе него украинские войска понесли колоссальные потери.

Ранее Алаудинов рассказал о потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области.

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