В Белгородской области в результате обстрела повреждено промпредприятие

Промышленное предприятие в городе Шебекино Белгородской области пострадало под обстрелами Вооруженных сил Украины 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ. В результате трех обстрелов повреждены три производственных объекта и промышленное предприятие в Шебекино. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

По его словам, оказались повреждены крыши зданий, выбиты окна и фасады. На одном из объектов произошел разрыв газовой трубы. Кроме того, осколками иссечены две «Газели», а на прилегающей территории вспыхнула сухая трава.

Гладков также сообщил, что в селе Муром в результате прилета боеприпаса повреждены пять частных домовладений. В селе Новая Таволжанка легковой автомобиль сгорел после атаки дрона. Еще один дрон-камикадзе повредил комбайн.

Губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем и все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим принимаются.

Накануне Россия потребовала от Организации Объединенных Наций недвусмысленно осудить обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, призвав избегать «малодушных общих формулировок».

Ранее было названо число пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.