В США рассказали, какой истребитель мог бы поменять правила игры на Украине

Обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин заявила, что истребитель F-16XL мог бы поменять правила игры на Украине, однако Киев его не получит.

«F-16XL отличался изогнутой стреловидной конструкцией крыла, которая обеспечивала большую подъемную силу, маневренность и дальность полета, чем базовый F-16», — рассказала она.

Она отметила, что F-16XL так и не поступил на вооружение, несмотря на уникальные характеристики.

До этого американский журнал Military Watch Magazine написал, что потеря украинскими войсками одного из истребителей F-16 нанесла значительный удар по усилиям западных стран по переоснащению Киева. В материале отмечалось, что всего Украина получила от зарубежных партнеров шесть F-16, теперь же у Киева осталось всего пять таких машин.

Ранее Умеров опроверг связь отставки главкома ВВС Украины с крушением F-16.