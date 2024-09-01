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На Украине ликвидировали боевика «Азова», родившегося на Аляске

«Шепот фронта»: в Часове Яре устранили бойца «Азова», родившегося на Аляске

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Телеграм-канал «Шепот Фронта»

Российский снайпер ликвидировал боевика нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дениса Павлюся в городе Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот фронта», который ведет военный корреспондент Руслан Татаринов.

Отмечается, что Павлюсь является этническим украинцем, родившимся в штате Аляска, США. В июле 2024 года военный получил из рук украинского лидера Владимира Зеленского медаль «За отвагу».

28 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали порядка 30 боевиков нацбатальона «Азов», которые планировали штурм в Макеевке в Луганской народной республике (ЛНР).

Было принято решение о временном оставлении нескольких передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания в них противника. Украинские боевики, зайдя на позиции ВС РФ, попали в огневой мешок и были уничтожены. Уцелевшие «азовцы» вернулись на ранее занимаемые ими позиции.

Ранее стало известно, что ВСУ сконцентрировали личный состав и технику в Харьковской области.

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Операция на Украине
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