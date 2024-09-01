Умеров раскрыл, что Украина ждет от США

Киев надеется, что Вашингтон выдаст разрешение для ударов американским дальнобойным оружием по объектам на территории России после передачи списка возможных целей. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью каналу CNN.

«Мы объяснили (США — «Газета.Ru»), какие возможности требуются нам, <...> надеюсь, что нас услышали», — заявил министр.

Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что в Белом доме все еще не пришли к решению по поводу снятия запрета на применение американского дальнобойного оружия для атак по объектам на территории России.

До этого Умеров сообщил, что Киев передал Вашингтону список целей на территории России, по которым Вооруженные силы Украины хотят бить дальнобойными ракетами.

29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ. Он отметил, что Украина планирует бить по российским военным аэродромам.

Ранее в Госдуме пригрозили жестким ответом на снятие ЕС запрета на удары по России.