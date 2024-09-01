Украинские военнослужащие, которые в настоящее время находятся в донецком городе Красногоровке и его окрестностях, рискуют попасть в окружение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По информации агентства, сейчас бои идут около населенного пункта Желанное Второе. Здесь сложилась «плачевная» ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сказал источник.

«А потому, и для остатков красногоровской группировки ВСУ ситуация сложная — рискуют остаться в котле. То же самое касается и тех, кто сидит на позициях севернее», — подчеркнул он.

В силовых структурах добавили, что украинские бойцы в окрестностях города пытаются покинуть свои позиции. Они боятся быть заблокированными российскими войсками, уточняется в материале.

31 августа солдаты Вооруженных сил РФ взяли под свой контроль населенный пункт Кирово в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказали в министерстве обороны РФ, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Накануне в военном ведомстве сообщили, что за неделю бойцы ВС РФ заняли четыре населенных пункта в ДНР. Речь идет об Орловке, Новожеланном, Камышевке и Николаевке.

Ранее российские военнослужащие вынудили ВСУ покинуть один из населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР).