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В МИД России отреагировали на строительство базы бундесвера в Литве

МИД РФ: увеличение военных потенциалов НАТО носит провокационный характер

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России, комментируя строительство военной базы в Литве, сообщило, что увеличение военных потенциалов НАТО и ее стран у границ РФ носит провокационный характер. Заявление приводит РИА Новости.

«Увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер», — заявили в министерстве.

Там отметили, что это также и касается базы в Литве, где будут размещены солдаты бундесвера.

До этого стало известно, что в Литве недалеко от границы с Белоруссией началось строительство военной базы для постоянного размещения военнослужащих бундесвера. Это первый подобный случай со времени окончания Второй мировой войны. Министра обороны Литвы Раймундас Вайкснорас, заявил, что база создается «для успокоения населения» и «устрашения русских». Военный объект разместится в Рудинкае, недалеко от Вильнюса и всего в 20 километрах от границы с Белоруссией. Помимо контингента из 4000 военнослужащих на базе будут созданы условия для размещения и технического обслуживания танков и другой техники.

Ранее в Литве захотели разорвать соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией.

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