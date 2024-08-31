Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Курской областью сбили два украинских БПЛА

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили два украинских БПЛА

close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что над регионом работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

До этого в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью в 18:20 по московскому времени.

31 августа стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Также сообщалось, что бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил скопление ВСУ в Курской области. В ночь на субботу средства ПВО сбили над Белгородской, Орловской и Курской областями четыре украинских дрона.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ под Курском.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами