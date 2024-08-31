Над Курской областью сбили два украинских БПЛА

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что над регионом работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

До этого в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью в 18:20 по московскому времени.

31 августа стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Также сообщалось, что бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил скопление ВСУ в Курской области. В ночь на субботу средства ПВО сбили над Белгородской, Орловской и Курской областями четыре украинских дрона.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ под Курском.