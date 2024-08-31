Бойцы группировки российских войск «Север» отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По данным ведомства, сражения произошли в направлении населенных пунктов Матвеевка и Комаровка. Еще несколько боевых столкновений зафиксировали в направлении населенных пунктов Малая Локня, Бахтинка и Борки.

«Кроме того, сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малая Локня», — подчеркивается в сообщении.

В министерстве добавили, что всего в ходе сражений украинские войска потеряли до 30-ти солдат и два автомобиля. Более того, подразделения группировки «Север» вывели из строя две боевые бронированные машины.

«Один украинский военнослужащий сдался в плен», — говорится в заявлении.

Представители ведомства уточнили, что операция по уничтожению ВСУ в Курской области продолжается. В том числе бойцы Вооруженных сил РФ осуществляют разведывательно-поисковые действия в лесных массивах, где прячутся нарушители государственной границы.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, какую задачу командование поставило перед участниками атаки на Курскую область.