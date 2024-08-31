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Стало известно местонахождение арестованного экс-замглавы МО Павла Попова

SHOT: арестованный экс-замглавы МО Попов находится в СИЗО «Бутырка»

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Алексей Ерешко/РИА Новости

Арестованный бывший заместитель главы Минобороны РФ Павел Попов находится в зоне безопасного содержания столичного следственного изолятора №2 — «Бутырка». Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, генералу позволено гулять не более часа в день, заказывать еду из магазина и вещи с маркетплейса. Он также может воспользоваться библиотекой.

В настоящий момент экс-замминистра находится в специальной зоне, где пребывают сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов.

В ближайшее время к Попову прибудет его адвокат, который ознакомится с материалами уголовного дела и изучит вопрос о возможном переводе генерала под домашний арест.

29 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Попова по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот», который расположен в Московской области. По данным следствия, при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

Ранее сообщалось, что имущество Павла Попова может быть конфисковано.

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