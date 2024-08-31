Подразделения российской группировки войск «Восток» за прошедшие сутки нейтрализовали около 100 солдат украинских вооруженных сил (ВСУ), а также уничтожили украинскую бронемашину «Козак» и самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства Krab. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

«За сутки были уничтожены до 100 военнослужащих противника, бронированная машина «Козак», самоходная орудийная установка Krab, 6 единиц автотехники и пункт обеспечения боеприпасами», — отметил Гордеев.

До этого сообщалось, что группировка войск «Восток» в течение суток предотвратила попытки усилить передовые позиции, провести ротацию и перебросить резервы украинских вооруженных сил (ВСУ) в семи районах.

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