В городе в центральной Украине произошел взрыв

Взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области во второй раз за ночь. Об этом сообщает телеканал TCH.

Отмечается, что также взрывы произошли в Светловодске Кировоградской области на фоне воздушной тревоги.

В текущий момент воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Тревога была отменена в Киеве и Киевской области.

До этого взрывы произошли в районе города Бровары в Киевской области и в Кременчуге Полтавской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

30 августа сообщалось, что в Сумах был поражен объект промышленной инфраструктуры. Отмечалось, что на промышленной инфраструктуре областного центра произошли взрывы, в результате чего помещение одного из предприятий загорелось.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.