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В провинции Эль-Кунейтра развернули новый пост российской военной полиции

ЦПВС: пост российской военной полиции открыт в провинции Эль-Кунейтра

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Hassan Ammar/Reuters

В провинции Эль-Кунейтра был дополнительно открыт наблюдательный пост российской военной полиции вдоль линии «Браво» зоны, разделяющей вооруженные силы Израиля и Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что этот шаг направлен на снижение уровня напряженности в регионе.

«Наблюдательный пост российской военной полиции был создан для контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между конфликтующими сторонами», — добавил Игнасюк.

До этого российская сторона потребовала прекратить бомбежки территории Сирии, которые мешают политическому урегулированию ситуации в республике. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что вывод иностранных войск из Сирии является гарантией стабилизации в стране.

Ранее были названы четыре условия для вывода войск Турции из Сирии.

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