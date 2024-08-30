Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Десять пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди них трое детей и семеро взрослых.

До этого Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ ранения получили 37 мирных жителей, в том числе шесть детей. Всех доставили в медучреждения.

Сообщалось о прямых попаданиях в многоквартирные дома, коммерческие объекты и легковые авто в городе, а также о пожарах в двух частных домах в городе.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ могли применить РСЗО Vampire при обстреле Белгорода.