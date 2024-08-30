Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Гладков: 10 пострадавших в Белгороде и пригороде находятся в тяжелом состоянии

close
Таисия Лисковец/РИА Новости

Десять пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди них трое детей и семеро взрослых.

До этого Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ ранения получили 37 мирных жителей, в том числе шесть детей. Всех доставили в медучреждения.

Сообщалось о прямых попаданиях в многоквартирные дома, коммерческие объекты и легковые авто в городе, а также о пожарах в двух частных домах в городе.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ могли применить РСЗО Vampire при обстреле Белгорода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами