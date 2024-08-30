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В вещах ликвидированных бойцов ВСУ нашли клейматор

ВС России нашли клейматор в вещах ликвидированных бойцов ВСУ под Курском

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военные нашли клейматор с высеченным трезубцем в вещах ликвидированных в Курской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что найти его удалось во время взятия под контроль населенного пункта Нижняя Паровая, расположенного в Курской области. Там бойцы ВС РФ осматривали местность, где неподалеку оказался ликвидированный боец ВСУ. В рюкзаке у него был обнаружен клейматор.

30 августа ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур сообщило, что ВСУ в приграничных районах Курской области устраивают расправы над гражданскими.

Собеседник агентства подчеркнул, что действия украинских солдат точно являются военными преступлениями, поскольку им известно, что перед ними обычные граждане, которые пытаются уехать.

До этого замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Вооруженных сил России с позывным «Кадет» обвинил украинских военных в расстреле троих детей, пытавшихся эвакуироваться в районе Малой Локни в Курской области.

Ранее ВСУ сбросили бомбу на семью из трех россиян на мосту в Курской области.

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