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В российском городе создали новые двигатели для стратегической авиации

Алиханов: для стратегической авиации разработали новые типы двигателей

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1st Lt. Cameron Silver/U.S. Air/Global Look Press

В Самаре разработали новые типы двигателей, которые позволят обновить самолеты стратегической авиации. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время осмотра предприятий ОПК в Самарской области, передает РИА Новости.

«Посмотрел несколько закрытых тематик с коллегами, которые они завершили не так давно, в части разработки новых типов двигателей. Стратегическая авиация должна будет существенно обновиться, создаются новые машины, новые типы двигателей, которые разработаны здесь, в Самаре», — сказал министр.

Сейчас на вооружении дальней авиации Воздушно-космических сил РФ стоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Эти воздушные судна являются компонентом ядерной триады.

До этого издание «Левый берег» сообщало, что украинские войска опасаются массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160. Авторы обратили внимание на тренировочные полеты этих самолетов, формат которых был близок к обработке ударов по инфраструктуре Украины.

Ранее в США заявили, что РФ внесла хаос в ряды ВСУ авиабомбой.

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