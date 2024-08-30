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Депутат Рады обвинила главкома ВСУ в расшатывании фронта

Безуглая: оборона ВСУ под Угледаром может рухнуть из-за вывода одной из бригад

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Evgeniy Maloletka/AP

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с подконтрольным Киеву Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР) может развалиться из-за вывода одной из бригад. Об этом в Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По словам депутата, она получает «многочисленные обращения военных в отчаянии, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский забирает 72-ю бригаду из Угледара, которая прекрасно знает местность».

«Это будет катастрофа как с Торецком и Нью-Йорком, когда оттуда забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт», — заявила Безуглая.

28 августа сообщалось, что российские военные перерезали две ключевые дороги снабжения группировки ВСУ под Угледаром. Отмечалось, что ВС РФ заминировали обе грунтовые дороги, ведущие в город.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские военнослужащие успешно ведут бои возле Карловского водохранилища и на Угледарском направлении. Он добавил, что у Угледара захвачено несколько опорных пунктов ВСУ.

21 августа полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что тактический кризис назревает у ВСУ на Угледарском и Купянском (Харьковская область) направлениях.

Ранее в Британии рассказали об обрушении обороны ВСУ в ДНР.

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