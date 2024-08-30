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ВСУ попытались атаковать беспилотником Белгородскую область

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки была совершена в 16:40 мск. Для нее ВСУ использовали беспилотник самолетного типа, подчеркнули в министерстве.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками три населенных пункта региона. По его словам, в результате инцидента пострадали два местных жителя.

Утром 30 августа Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 18 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Так, два дрона были сбиты над Крымом, 11 — над Брянской областью, четыре — над Калужской. Еще один беспилотник уничтожен над Белгородской областью.

Ранее жителя Белгородской области увезли в больницу после атаки ВСУ.

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