На Украине заподозрили начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ, капитана 1 ранга Романа Гладкого в шпионаже в пользу России. Недовольство назначением военного выразил украинский ресурс DeepState.

Он изучил биографию офицера, и вопросы вызвали его родственные связи. Выяснилось, что жена Гладкого имеет российский паспорт, а его дочь якобы выступает за сборную России на международных соревнованиях.

«Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальных штаба СБС, а нужен именно человек, который никакого отношения никогда не имел к беспилотникам?» — задались вопросом авторы публикации..

По хи словам, Роман Гладкий подозревается «в госизмене, шпионаже и коррупции».

Как сообщил изданию «РБК-Украина» начальник отдела коммуникаций командования Сил беспилотных систем ВС Украины, майор Виталий Медведев, Гладкий был назначен на должность несколько недель назад. По данным DeepState, командующий СБС был против этого назначения.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского из-за продвижения российских войск к городу Покровск. Он заявила, что Сырский решил укрепить данное направление «бригадами-зомби». Речь идет о людях, которые никогда не принимали участия в боевых действиях.

Ранее в США заявили, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области.