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В США предупредили о риске применения ядерного оружия на Украине

Макговерн: Запад от отчаяния может применить ядерное оружие на Украине

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Reuters

На текущий момент страны Запада исчерпали все средства влияния на ход конфликта на Украине, из-за чего от отчаяния они могут применить ядерное оружие. Такое мнение высказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

«Вашингтону, НАТО и президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится мириться с унизительным отступлением на поле боя. Последнее, что Запад еще не применял — это ядерное оружие», — сказал экс-аналитик.

Макговерн добавил, что российская сторона может ответить на подобный шаг. Однако, по словам эксперта, Москва не станет применять оружие массового поражения первой. Это связано с выигрышным положением войск России, отметил бывший аналитик.

До этого помощник министра обороны США по космической политике Випин Наранг заявил, что в Вашингтоне считают необходимым подготовиться к сценарию, при котором ограничения на арсеналы ядерного оружия в мире полностью исчезнут.

Ранее в США оценили готовность к крупномасштабной войне.

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