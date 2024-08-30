В ДНР рассматривают версию о поражении истребителя F-16 ВСУ российской армией

Российские военнослужащие, вероятно, могли сбить переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребитель F-16, это одна из версий. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Мнение с нашей стороны, и мнение эксперта на эту тему еще будет высказано. Возможно, к этому приложили руки, в том числе и наши вооруженные силы», — сказал он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ попыталось скрыть информацию о том, что они сами по ошибке сбили свой истребитель F-16.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Ранее на Украине разгорелся скандал после крушения американского истребителя F-16.