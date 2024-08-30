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Страны ЕС увеличили расходы на оборону до €300 млрд

Страны ЕС после начала СВО увеличили расходы на оборону с €200 до €300 млрд

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Reuters

Страны ЕС после начала СВО увеличили расходы на оборону с €200 до €300 млрд. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

«Государства-члены увеличили свои расходы на оборону с чуть более чем €200 млрд до войны до почти €300 млрд в этом году», — сказала она.

Глава ЕК отметила, что «оборонная промышленность ЕС также шагнула к новой реальности». По ее словам, европейцы серьезно относятся к текущим угрозам безопасности.

До этого сообщалось, что Министры обороны стран Евросоюза намерены обсудить использование прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Украине.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее в Совфеде назвали крахом желание фон дер Ляйен сделать ЕС оборонным блоком.

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