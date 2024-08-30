В подполье заявили, что ВС РФ поразили склад с БПЛА и скопление бронетехники в Харькове

Российские военные поразили склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и скопление бронетехники в Харькове, на место выехали «скорые». Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

«Прилет один в складское помещение, где хранились БПЛА. Второй по небольшому скоплению бронетехники. Сообщают, что в том месте сегодня утром видели 11 единиц гусеничной, восемь единиц колесной техники», — заявил он.

По словам Лебедева, на стоянке техники находились несколько пикапов с оборудованием, закрытым брезентом, в кузовах. Назначение установок определить не удалось.

На места ударов были направлены машины скорой помощи, подпольщикам удалось насчитать шесть автомобилей, добавил подпольщик.

Днем 30 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что военные из российской группировки войск «Запад» взяли под контроль село Стельмаховка в ЛНР и село Синьковка в Харьковской области.

Ранее в подполье сообщили об ударе ВС РФ по складу с боекомплектами для ВСУ.