В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«На линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих», — сказали в Минобороны.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие за прошедшую неделю взяли под свой контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Уточняется, что подразделения группировки российских войск «Центр»вынудили ВСУ покинуть населенные пункты Орловка, Николаевка, Новожеланное и Камышевка.

30 августа газета Financial Times со ссылкой на члена 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщила, что оборона Покровка (Красноармейска) в ДНР может пасть быстрее, чем в случае с Бахмутом (Артемовском). По словам мужчины, который пожелал сохранить анонимность, он никогда не видел столь стремительного продвижения ВС РФ на поле боя, как сейчас в Донбассе.

Ранее российские военные заявили о взятии очередного населенного пункта в ДНР.