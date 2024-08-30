Убитый украинский военный выцарапал на магазине автомата послание для русских солдат. Об этом пишет «Российская газета» (РГ).

Согласно материалу издания, разведчики группировки Вооруженных сил РФ «Центр» показали трофеи, полученные на взятых под контроль украинских позициях. В их числе можно обнаружить как современное западное оружие, так и, например, раритетный американский полевой телефон Standard Electric 1958 года выпуска.

Одним из трофеев оказался автомат Калашникова, найденный рядом с погибшим солдатом украинских войск. На пластиковом магазине оружия была процарапана надпись: «Если хочешь знать цену жизни, спроси у покойника».

В распоряжении российских военных также оказались автоматические винтовки М16, гранаты и гранатометы из разных стран и массивные военные пауэрбанки в стальных корпусах.

30 августа военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» заявили о взятии под контроль населенного пункта Карловки в Донецкой народной республике.

Ранее в ДНР сообщили о переходе под контроль ВС РФ трех населенных пунктов.