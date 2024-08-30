Темп украинского наступления в Курской области начал замедляться, при этом операция ВСУ до сих пор не помогла отвлечь российские войска от продвижения к городу Покровск в Донбассе. Об этом пишет британский журнал The Economist.

На начальном этапе атаки Украины российские военные защищались от наихудших сценариев, окапываясь вокруг важных целей, таких как Курская АЭС, и вдоль главной дороги, ведущей на север к Курску. Теперь они возводят расширенные укрепления на востоке и западе, гораздо ближе к новым линиям фронта — и в ближайшей точке, всего в 16 км от предполагаемых украинских позиций, рассказал изданию американский аналитик Брэди Африк, ссылаясь на спутниковые снимки.

Источники Economist в украинской военной разведке заявили, что их не беспокоит вероятная кульминация наступления ВСУ в Курской области, так как операция, по их мнению, уже достигла важных целей — демонстрация военных способностей страны.

«Но Курская операция не достигла своей главной цели — отвлечь российские силы от их наступления на Покровск, жизненно важный логистический узел для украинских войск», — говорится в материале.

Стремительный прогресс России выявил слабые стороны собственных укреплений Украины. В то же время проблемы ВСУ в Донбассе ставят вопросы о том, что они делают со своими резервами, подчеркивает журнал.

До этого газета Financial Times писала, что военные раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского из-за продвижения ВС РФ на востоке.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.