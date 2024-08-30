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США присоединились к расследованию крушения украинского F-16

Командующий ВСУ Олещук: США присоединились к расследованию крушения F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил в своем Telegram-канале о начале расследования крушения первого самолета F-16 в рядах украинских войск, в котором также участвуют США.

«Получили предварительный доклад партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин», — написал Олещук.

По его словам, в связи с потерей самолета «никто ничего не скрывает», и все высшее руководство получило доклады о произошедшем сразу.

«Заверяю, что проводится детальный анализ, идет расследование», — добавил Олещук.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Позднее обозреватель американской газеты The Washington Post Брайан Питч выразил мнение, что крушение американского истребителя и потеря пилота Алексея Меся является «огромным ударом» для Украины.

Ранее Пентагон отказался подтвердить, что система Patriot сбила украинский F-16.

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