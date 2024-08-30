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МО Франции прокомментировало данные об отказе ОАЭ покупать самолеты из-за ареста Дурова

МО Франции опровергло слухи об отмене ОАЭ покупки истребителей из-за Дурова

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Depositphotos

Минобороны Франции опровергло информацию о срыве контракта с ОАЭ по покупке военных самолетов из-за ареста основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на источник в ведомстве.

В Минобороны добавили, что данные об отказе ОАЭ покупать у французской стороны истребители «являются частью операции по дезинформации».

Заказ Объединенных Арабских Эмиратов на поставку 80 истребителей был официально оформлен в 2021 году. По данным BFMTV, руководство страны не публиковало заявлений о срыве контракта.

29 августа сообщалось, что ОАЭ поддерживают связь с представителями сооснователя Telegram Павла Дурова и властями Франции. Предприниматель проживает в Дубае, у него есть гражданство ОАЭ.

До этого адвокат основателя Telegram Давид-Оливье Камински в интервью заявлял, что мессенджер соблюдает законы стран Европы, в том числе в отношении модерации.

Ранее Песков ответил, будет ли РФ помогать Дурову.

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