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Политолог объяснил, почему украинцы стали самостоятельно сдаваться в плен ВС РФ

Политолог Казаков: у бойцов ВСУ давно подорван боевой дух

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РИА Новости

Политолог Александр Казаков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что украинцы все чаще стали самостоятельно сдаваться в плен Вооруженным силам России. По его мнению, причина кроется в подорванном боевом духе противника.

«Они перестали верить в то, что могут победить. <...> Эту Победу мы уже одержали. Но теперь надо ее удерживать, не давая возможности надеждам ВСУ возродиться. Если у них не будет надежды, они перестанут сопротивляться», — подчеркнул Казаков.

Он добавил, что в ходе боевых действий гораздо важнее не занять больше территорий, а разгромить армию противника.

В августе двое мужчин из Одессы переплыли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским военным на Кинбурнской косе, чтобы не служить в армии Украины. Об этом рассказал командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

До этого сдавшийся в плен боец ВСУ Николай Хавтура рассказал, что в армию Украины мобилизуют людей, несмотря на наличие у них «белого билета» и эпилепсии.

Ранее украинский пленный рассказал, как долго ВСУ должны были находиться в Курской области.

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